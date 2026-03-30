La Dea bendata bacia la Sardegna: vinti 32.000€ tra Monastir e Carbonia

Il concorso del Lotto di venerdì 27 marzo ha portato una ventata di fortuna in Sardegna, con due vincite significative che superano complessivamente i 32.000 euro. L’Isola si conferma protagonista nelle estrazioni nazionali di questo inizio 2026.

La vincita più ricca è stata centrata a Monastir, in provincia di Cagliari. In un punto vendita di via Nazionale, un fortunato giocatore ha realizzato una combinazione vincente da 22.500 euro, grazie a un terno e due ambi in modalità “Oro”. Quasi contemporaneamente, la fortuna ha bussato anche a Carbonia, in via Barbagia, dove una giocata mirata ha fruttato un premio di oltre 9.000 euro.

Questi successi sardi si inseriscono in un quadro nazionale molto dinamico: l’ultimo concorso ha distribuito premi per un totale di 7,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo erogato dal Lotto da inizio anno alla cifra vertiginosa di 351,5 milioni di euro.

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