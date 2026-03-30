Calangianus, investita mentre attraversa la strada: 80enne in gravi condizioni

Un gravissimo incidente stradale ha scosso la mattinata di oggi, 30 marzo, nel cuore di Calangianus. Intorno alle 10:00, una donna di circa 80 anni è stata investita da un’auto mentre percorreva la centralissima via Tempio. L’urto è stato estremamente violento: secondo le prime ricostruzioni, l’anziana avrebbe battuto violentemente il capo contro il parabrezza del veicolo prima di finire sull’asfalto.

La centrale operativa Areus di Sassari ha immediatamente inviato sul posto i soccorsi. Date le condizioni critiche della donna, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato in zona per disporre il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale di Sassari. La paziente ha riportato traumi multipli e un importante trauma cranico.

I Carabinieri della stazione di Calangianus hanno isolato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica. Al momento non è ancora stato accertato se l’ottantenne stesse attraversando sulle strisce pedonali. L’auto coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro, come da prassi, su disposizione dell’autorità giudiziaria. La circolazione in via Tempio è rimasta bloccata per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

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