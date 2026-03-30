Pasqua in Sardegna, costo dei voli alle stelle: “Sfiorano i 600€”

Spostarsi verso la Sardegna durante le festività pasquali è diventato un lusso riservato a pochi. La denuncia arriva da Adiconsum Sardegna, che ha analizzato i costi dei biglietti aerei per il periodo compreso tra il 3 e il 7 aprile 2026. I risultati mostrano uno scenario paradossale: i prezzi per i collegamenti domestici hanno ormai eguagliato, e in alcuni casi superato, quelli dei voli intercontinentali.

Secondo l’analisi dell’associazione dei consumatori, chi decide di volare su Olbia da Napoli può arrivare a spendere un minimo di 600 euro (andata e ritorno), mentre da Milano Malpensa o Trieste la cifra si aggira intorno ai 480-485 euro. Non va meglio per chi è diretto a Cagliari: da Venezia il costo minimo è di 443 euro, da Milano Linate 431 euro e da Torino 414 euro. Per raggiungere Alghero partendo da Linate, la spesa minima non scende sotto i 424 euro.

Il dato più eclatante emerge dal confronto con le rotte internazionali: nelle stesse date, un volo a/r per New York costa circa 550 euro. Adiconsum punta il dito contro gli algoritmi delle compagnie aeree, accusandoli di speculare sullo “stato di bisogno” degli utenti piuttosto che basarsi sui costi reali del servizio, trasformando il diritto alla mobilità in un business fuori controllo.

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