Ossi, maltrattamenti su un cane: rabbia e denuncia degli animalisti verso il proprietario

Un nuovo, agghiacciante caso di crudeltà sugli animali scuote la comunità di Ossi, nel Sassarese. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno scoperto un cane ridotto allo stremo, prigioniero di una catena arrugginita talmente corta da impedirgli persino di sdraiarsi correttamente o di raggiungere un eventuale riparo.

L’animale, una femmina ribattezzata dai soccorritori “Fiamma”, viveva immerso nei propri escrementi, senza alcuna ciotola per il cibo o per l’acqua, esposto alle intemperie e in un evidente stato di deperimento organico. Le condizioni igienico-sanitarie dell’area sono state definite “precarie e degradate” dai militari, che hanno immediatamente proceduto al sequestro penale dell’animale.

Fiamma è stata trasferita d’urgenza in una struttura veterinaria convenzionata, dove ha ricevuto le prime cure, è stata nutrita e finalmente microchippata. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.). Sulla vicenda è intervenuta duramente la LNDC Animal Protection, che ha sporto una propria denuncia formale, chiedendo pene esemplari per una condotta definita “inammissibile e medievale”.

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