Cagliari, Postamat fuori servizio da oltre un anno: proteste nel quartiere Fonsarda

Il quartiere Fonsarda di Cagliari vive da oltre quattordici mesi un profondo disagio legato all’assenza di uno sportello automatico postale funzionante. L’Atm di Poste Italiane, dopo una lunga serie di guasti tecnici e tentativi di riparazione, è stato spento definitivamente a dicembre 2024. Da allora, i residenti — tra cui moltissimi anziani — sono costretti a lunghe attese agli sportelli interni o a spostamenti a piedi di oltre 20 minuti per raggiungere i bancomat di via Liguria, via San Benedetto o Pirri.

Poste Italiane ha risposto ai numerosi reclami dei cittadini spiegando che i ritardi sono stati causati dall’irreperibilità dei pezzi di ricambio (sia software che meccanici) per il vecchio modello. Tuttavia, l’azienda ha confermato che lo sportello della Fonsarda è stato ufficialmente inserito in un piano di sostituzione urgente.

Il nuovo Atm sarà un modello di ultima generazione, dotato di sistemi di sicurezza ad alta tecnologia e performance superiori per evitare nuovi blocchi improvvisi.

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