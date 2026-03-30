Guerra in Libano, tensione per i “Dimonios”: nuovo incidente con feriti tra i caschi blu

La situazione lungo la Blue Line, il confine che separa il Libano da Israele, si fa sempre più incandescente per i militari della missione di pace delle Nazioni Unite (UNIFIL). A meno di 24 ore dalla tragica morte di un casco blu indonesiano, colpito da un proiettile a Marjayoun il 29 marzo, un nuovo episodio di violenza ha colpito il contingente internazionale.

L’incidente si è verificato nei pressi di Bani Hayyan, nel Settore Est della missione (attualmente sotto il comando spagnolo). La portavoce di UNIFIL, Kandice Ardiel, ha confermato all’agenzia AFP che ci sono diversi feriti tra i caschi blu, pur mantenendo il riserbo sulla dinamica esatta e sulla nazionalità dei militari coinvolti.

Fortunatamente, le prime verifiche confermano che non risultano coinvolti né i militari italiani né le unità della Brigata Sassari, che operano nel Settore Ovest presso la base di Shama, situata a circa 45 chilometri di distanza dal luogo dell’ultimo scontro. La sequenza di attacchi ravvicinati solleva però gravissimi interrogativi sulla sicurezza dei dispositivi internazionali in un’area dove il cessate il fuoco appare sempre più fragile.

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