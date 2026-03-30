Dinamo Sassari, che gioia per Polonara! Il cestista torna sul parquet | Video

Achille Polonara è tornato sul parquet. Il campione della Dinamo Sassari, che da mesi combatte la sfida più difficile contro la leucemia mieloide, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che lo ritrae nuovamente con le scarpette ai piedi e la palla a spicchi tra le mani.

Nel breve video, girato sul campo di Sassari, si vede Achille effettuare i primi tiri a canestro dopo il delicato trapianto di midollo osseo a cui è stato sottoposto. Non è solo un allenamento, ma un potente messaggio di resilienza per tutti coloro che affrontano gravi patologie.

Nonostante il percorso di riabilitazione sia ancora lungo e richieda massima cautela, vederlo sorridere sotto il tabellone rappresenta un traguardo straordinario per l’atleta e per l’intera società biancoblu.

Crediti video: Achille Polonara – Instagram

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