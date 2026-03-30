Castelsardo, nel vivo i lavori sulla Ss 134 dinnanzi alla “roccia dell’elefante”

Sono entrati nel vivo i lavori di rettifica planimetrica sulla Strada Statale 134 “di Castelsardo“, in provincia di Sassari. L’intervento, localizzato all’altezza del km 19, ha un obiettivo storico e conservativo: allontanare il tracciato stradale dalla celebre “Roccia dell’Elefante”.

Lo spostamento della sede stradale è fondamentale per proteggere il monumento dalle vibrazioni e dall’inquinamento causati dal traffico veicolare pesante, garantendo l’integrità strutturale della roccia trachitica. Una volta liberata la zona circostante dall’asfalto, sarà possibile avviare i futuri interventi di valorizzazione e messa in sicurezza del sito archeologico da parte degli enti competenti, rendendo l’area più fruibile e sicura per i turisti.

Anas comunica che il cantiere proseguirà fino alla fine di maggio 2026. Per tutta la durata dei lavori, saranno in vigore restringimenti di carreggiata e possibili rallentamenti in prossimità dell’area interessata.

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