Ittiri, oltre 1000 piante di canapa non sativa: un allevatore finisce in carcere

Condanna definitiva per un uomo di Ittiri: 2 anni e 2 mesi per la piantagione di cannabis indica scoperta nel 2023. Inutili i tentativi di spacciarla per canapa sativa

Si chiude con l’ingresso in carcere la vicenda giudiziaria di un uomo di Ittiri, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sassari. La condanna definitiva è di due anni e due mesi di reclusione per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al luglio 2023, quando i militari, durante un controllo in un ovile della zona, scoprirono una maxi piantagione composta da 1.170 piante già estirpate e messe ad essiccare. Durante il processo, l’uomo aveva tentato di difendersi sostenendo che si trattasse di canapa “sativa” (la cosiddetta cannabis light a uso industriale consentito).

Tuttavia, le analisi di laboratorio sui campioni sequestrati hanno smentito categoricamente questa versione: le piante appartenevano alla varietà cannabis indica, con un alto contenuto di Thc, rendendo la coltivazione del tutto illegale. Da venerdì scorso, l’uomo è detenuto presso la casa circondariale di Bancali, a Sassari.

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