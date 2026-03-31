Quartu, rubano un portafoglio da un’auto e fuggono: due 50enni in manette

Un tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu Sant’Elena ha portato, nella serata di ieri, all’arresto in flagranza di due uomini di 53 e 57 anni, entrambi volti già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati sorpresi subito dopo aver messo a segno un furto ai danni di un lavoratore.

L’allarme è stato lanciato da un operaio che, dopo aver parcheggiato l’auto in centro, ha assistito impotente al furto del proprio portafoglio dall’abitacolo. La Centrale Operativa ha immediatamente dirottato sul posto le pattuglie in servizio di perlustrazione. I militari sono riusciti a chiudere ogni via di fuga, bloccando i due sospettati mentre cercavano di dileguarsi a piedi tra le vie del centro cittadino.

La posizione del 53enne è apparsa subito più grave: l’uomo è risultato essere già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, configurando così anche il reato di evasione. Il portafoglio, contenente documenti e denaro, è stato recuperato e restituito all’operaio. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati ricollocati agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per la mattinata di oggi.

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