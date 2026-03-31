Caro carburanti, controlli della Guardia di Finanza: sanzionati diversi “furbetti”

La Guardia di Finanza ha elevato sanzioni fino a 4.000€ avendo riscontrato 10 irregolarità sulla comunicazione dei prezzi al Ministero

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha dato il via a un’operazione capillare su tutta la filiera dei prodotti energetici. L’obiettivo è chiaro: tutelare i consumatori e garantire la massima trasparenza sui prezzi di benzina, gasolio e GPL, specialmente in una fase delicata segnata dai recenti provvedimenti governativi sulla tassazione dei carburanti.

Nelle ultime tre settimane, le Fiamme Gialle hanno eseguito quattordici ispezioni presso i distributori stradali del territorio. Il bilancio parla di dieci irregolarità riscontrate per la mancata comunicazione dei prezzi al portale ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con sanzioni amministrative che ammontano complessivamente a 4.000 euro.

Particolare attenzione è stata rivolta al periodo successivo al 19 marzo 2026, data in cui i prezzi alla pompa avrebbero dovuto riflettere il calo previsto dai nuovi decreti. Tra i casi rilevati, spicca un distributore di Sassari che, pur essendo regolarmente censito, aveva omesso di inviare le comunicazioni settimanali obbligatorie, fondamentali per permettere ai cittadini di confrontare le tariffe e scegliere il rifornimento più conveniente attraverso gli strumenti di monitoraggio pubblico.

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