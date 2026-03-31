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Convocati Italia per la finale playoff con la Bosnia: la scelta su Caprile e Palestra

Il Commissario tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per il match odierno contro la Bosnia

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Azzurri - Instagram

Gennaro Gattuso, Commissario tecnico della Nazionale italiana, ha diramato la lista dei giocatori convocati che questa sera a Zenica, ore 20:45, prenderanno parte alla finale playoff contro la Bosnia.

Il Ct azzurro ha escluso 5 giocatori dall’elenco dei convocati, tra cui il portiere del Cagliari Elia Caprile che come contro l’Irlanda del Nord seguirà il match dalla tribuna. Insieme a Caprile non convocati anche Coppola, Cambiaghi, Scalvini e Scamacca.

Regolarmente in lista l’altro rossoblù, Marco Palestra, che fino all’ultimo si contenderà una maglia da titolare sulla corsia di destra del 3-5-2 azzurro con Matteo Politano; quest’ultimo, vista la titolarità nello scorso match, resta leggermente in vantaggio per un posto nell’undici iniziale.

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