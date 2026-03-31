America’s Cup a Cagliari, lavori in corso per il piano sicurezza

Vertice a Cagliari tra Prefettura, Comune e Regione per la sicurezza della 38ª America's Cup (21-24 maggio 2026). Definitive le linee guida per trasporti e vigilanza

Si è tenuto questa mattina a Palazzo Bacaredda il vertice decisivo del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Paola Dessì, per definire il blindatissimo dispositivo di sicurezza che accompagnerà la tappa cagliaritana della 38ª America’s Cup. L’evento, in programma dal 21 al 24 maggio 2026, trasformerà il capoluogo sardo nell’epicentro mondiale della vela.

Il piano operativo dovrà gestire una macchina organizzativa imponente: oltre ai 5 team tecnici (ciascuno composto da circa 120 persone), sono attesi 250 organizzatori, 300 volontari e una marea di appassionati e media internazionali. Al tavolo tecnico, insieme alla prefetta, sedevano il sindaco Massimo Zedda, l’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, i vertici delle Forze di Polizia, della Marina Militare e della Capitaneria di Porto.

I temi caldi del piano includono:

Sicurezza Marittima: Monitoraggio costante dei campi di gara e delle aree portuali.

Mobilità Urbana: Piani speciali per il trasporto pubblico e la gestione dei flussi turistici in città.

Protezione Civile e Sanità: Presidi medici avanzati e coordinamento delle emergenze a terra e in mare.

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