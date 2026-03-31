Sardara, scontro tra due auto in rotatoria: tre feriti, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale a Sardara, dove due auto si sono scontrate nella rotatoria di via San Gavino causando tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

L’impatto è avvenuto all’interno della rotatoria, un punto particolarmente trafficato della viabilità locale, con una delle due auto che ha centrato l’altra sul fianco. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai feriti e coordinato le operazioni di soccorso.

La situazione più critica riguarda un uomo, trasferito in codice rosso all’Ospedale Brotzu tramite elisoccorso. Un secondo ferito è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di San Gavino Monreale, mentre una donna è stata trasportata, sempre in codice giallo, all’Ospedale Santissima Trinità.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per chiarire con precisione le cause e le responsabilità dell’incidente.

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