Esercitazioni militari, Sinistra Futura: “Danni alle campagne sarde”

Sinistra Futura presenta un’interpellanza sulle esercitazioni militari in Sardegna: segnalati danni al bestiame e calo della produzione di latte

Cresce la preoccupazione in Sardegna per l’aumento delle esercitazioni militari aeree e le conseguenze sul comparto agricolo, con segnalazioni di danni significativi nel Medio Campidano. Il gruppo Sinistra Futura ha presentato un’interpellanza in Consiglio regionale per chiedere verifiche urgenti e possibili interventi.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa è il capogruppo Luca Pizzuto, che sottolinea la necessità di affrontare una situazione sempre più impattante per il territorio. “La Sardegna continua a subire l’impatto delle esercitazioni sui propri territori. È importante che la Regione non faccia correre questi fatti: per questo motivo chiediamo che si possano trovare le migliori soluzioni per tutelare le aziende agricole sarde”.

Secondo quanto riportato dal Centro Studi Agricoli, numerose segnalazioni arrivano dalle aree di Marina di Arbus, Sant’Antonio di Santadi e Pistis. Gli allevatori denunciano effetti diretti sugli animali. Stress, disorientamento e un calo della produzione di latte stimato intorno al 20%, con evidenti ricadute economiche per le aziende.

Sinistra Futura evidenzia come la Sardegna sopporti un carico particolarmente elevato di attività militari rispetto ad altre regioni italiane, una condizione ritenuta non più sostenibile. L’interpellanza punta quindi ad aprire un confronto istituzionale più ampio, con l’obiettivo di individuare soluzioni che tutelino le comunità locali e il tessuto produttivo.

“Il nostro impegno ci impone di non sottovalutare le preoccupazioni che arrivano dai territori” aggiunge Pizzuto. “Vogliamo garantire ai cittadini il massimo livello di informazione e sicurezza, nel rispetto delle prerogative istituzionali ma anche dei diritti delle comunità locali”.

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