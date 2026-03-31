Quartu senz’acqua per ore, nuovi disagi e proteste

Ancora disagi diffusi a Quartu Sant’Elena per un’interruzione idrica che, da intervento programmato su una zona limitata, si è trasformata in un blackout esteso a gran parte della città.

L’interruzione dell’acqua era stata annunciata nei giorni scorsi e avrebbe dovuto interessare soltanto alcune vie della zona di Pirastu. Tuttavia, all’ora di pranzo, l’erogazione è stata sospesa improvvisamente in gran parte del centro abitato, lasciando a secco numerose abitazioni. Solo il litorale è rimasto escluso dai disservizi, in quanto servito da una condotta differente.

Il gestore Abbanoa ha chiarito che l’intervento riguardava la sostituzione di un componente nella rete di via Pirastu, con le squadre che hanno proceduto alla “sostituzione di un pezzo speciale nella condotta di via Pirastu”.

Durante la fase finale dei lavori, però, “è stato necessario sospendere l’erogazione dalla condotta principale al servizio di tutto il centro abitato per circa un’ora”. Fatto che ha prolungato i disagi.

Sui social network è esplosa la protesta dei cittadini, che denunciano il mancato avviso tempestivo, visto che la comunicazione è arrivata soltanto a intervento ultimato. I disagi legati al servizio idrico sono ormai una situazione ricorrente a Quartu, soprattutto negli ultimi mesi.

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