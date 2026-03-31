Pula, cittadinanza onoraria agli archeologi che hanno valorizzato Nora

Una cerimonia solenne e partecipata ha celebrato il lavoro degli archeologi che, per oltre tre decenni, hanno contribuito alla scoperta e alla valorizzazione di Nora, tra i più importanti siti storici della Sardegna.

Lo scorso 27 marzo il Consiglio comunale di Pula si è riunito in seduta straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a studiosi e studiose che hanno dato un contributo determinante alla ricerca archeologica e alla diffusione internazionale dell’immagine del sito. Un tributo simbolico ma significativo, volto a riconoscere il valore scientifico e culturale di un impegno che ha segnato la storia del territorio.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono stati: Roberto Petri, Sandro Filippo Bondì, Carlo Tronchetti, Simonetta Angiolillo, Giorgio Bejor, Elena Francesca Ghedini, Bianca Maria Giannattasio.

Tutti protagonisti di un lungo percorso di ricerca che ha permesso di riportare alla luce e valorizzare uno dei centri più antichi dell’isola. Nel corso della serata sono stati ripercorsi i momenti più significativi degli ultimi cinquant’anni di studi e scoperte, sottolineando il ruolo fondamentale della ricerca archeologica nella valorizzazione del patrimonio locale.

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