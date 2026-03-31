Bosnia-Italia, azzurri fuori dal Mondiale: delusione per Barella e Palestra

L’Italia non si qualifica ai Mondiali di calcio 2026, sconfitta dalla Bosnia dopo una gara difficilissima. La partita è sbloccata presto dagli azzurri, ma poi è complicata da un’espulsione che ha costretto la squadra del ct Gattuso a giocare in 10 dal 40′ del primo tempo.

Barella protagonista

Italia in vantaggio poco prima del quarto d’ora di gioco, grazie a un errore su rinvio del portiere Vasilji raccolto da Nicolò Barella: il centrocampista sardo serve Kean che non perdona. Il vantaggio però compatta la Bosnia che sospinta dai tifosi di Zenica reagisce e al 43′ provoca l’espulsione di Bastoni per un fallo su un avversario lanciato in porta.

L’ingresso di Palestra

Gattuso prova ad aggiustare il tiro e all’intervallo inserisce il giocatore del Cagliari, Marco Palestra. Il copione non cambia e la Bosnia preme forte. Tanti palloni pericolosi dei padroni di casa, finché al 78′ arriva il gol del pareggio di Tabakovic, che approfitta di una mischia sugli sviluppi di un cross. All’84’ finisce la partita di Barella, tra i migliori negli azzurri, che esce molto contrariato per la sostituzione.

I supplementari

Ai supplementari l’Italia continua a soffrire, poi episodio da moviola al 101′, quando Palestra lanciato in porta viene steso: l’arbitro però estrae solo il giallo tra le proteste degli azzurri che chiedevano il rosso. Ed è proprio l’esterno del Cagliari a dettare i ritmi della squadra azzurra per tutti i supplementari, con affondi e cross che costruiscono le migliori chance italiane.

Rigori

Si va ai calci di rigore ed è subito l’errore di Pio Esposito a pesare come un macigno. La Bosnia non sbaglia nulla, poi traversa di Cristante, e ultimo rigore bosniaco che getta gli azzurri nella disperazione. Per la terza volta consecutiva la Nazionale italiana guarderà i Mondiali da casa.

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