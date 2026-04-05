Cagliari, Pisacane: “Non mi sono mai sentito tranquillo” | Da domani squadra in ritiro

"Sono fiducioso per il futuro, dobbiamo fare qualcosa in più senza dubbio per raggiungere la salvezza", aggiunge il tecnico rossoblù

Cagliari, Pisacane: “Non mi sono mai sentito tranquillo” | Da domani squadra...

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta rossoblù al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1. Ospiti in vantaggio nel primo tempo grazie al calcio di rigore trasformato da Esposito, rimontato nella ripresa dalle reti di Garcia e Pinamonti.

“Non mi sono mai sentito tranquillo, nemmeno a 28 punti in 23 partite, ho sempre detto che la salvezza non dovesse essere una sensazione ma un obiettivo chiaro da raggiungere. Quando devi rimanere in Serie A servono veemenza e attenzione diverse, nei duelli, in ogni situazione”, dichiara il tecnico del Cagliari.

“Sono fiducioso per il futuro, dobbiamo fare qualcosa in più senza dubbio per raggiungere la salvezza”.

Da domani, lunedì di Pasquetta, la squadra inizierà il ritiro al centro sportivo di Assemini per preparare al meglio la delicatissima sfida di sabato 11 aprile contro la Cremonese.

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