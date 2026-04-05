Paura a San Teodoro, esplode un ordigno in un locale: non si registrano feriti

Un grave atto intimidatorio ha scosso la comunità di San Teodoro nella serata di ieri, quando un ordigno è stato fatto esplodere davanti a un ristorante situato in via del Tirreno. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola, che ha operato tempestivamente per mettere in sicurezza l’intera area interessata dalla deflagrazione.

Secondo i primi rilievi effettuati dai tecnici del 115, la struttura non avrebbe riportato danni strutturali rilevanti, limitando l’impatto dell’esplosione agli arredi esterni o alla facciata dell’edificio. Fortunatamente, al momento dell’attentato non erano presenti persone né all’interno né nelle immediate vicinanze del ristorante, poiché l’attività risulta attualmente inattiva per la consueta chiusura stagionale invernale.

Le forze dell’ordine sono intervenute congiuntamente ai Vigili del Fuoco per avviare le indagini di rito e i rilievi scientifici necessari a identificare la tipologia di ordigno utilizzato. Gli inquirenti stanno setacciando la zona alla ricerca di testimonianze o filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto, che ha riportato alta la tensione nel centro turistico della Gallura.

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