Guerra Medio Oriente, Deidda: “Meloni impegnata nel Golfo per evitare il rincaro prezzi”

Salvatore Deidda (FdI) commenta la missione di Giorgia Meloni nel Golfo Persico per l'approvvigionamento energetico. Critiche alle opposizioni su primarie e gossip politico

In una fase di profonda incertezza geopolitica, il deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della IX Commissione della Camera, Salvatore Deidda, interviene con una nota ufficiale per sottolineare il valore della missione diplomatica intrapresa da Giorgia Meloni nei paesi del Golfo Persico. Secondo l’esponente del partito di maggioranza, l’operato del Presidente del Consiglio rappresenta una prova tangibile di come si difendano gli interessi nazionali e la sovranità energetica dell’Italia attraverso azioni concrete e non semplici dichiarazioni d’intento.

“il Premier è impegnato in una missione strategica nel Golfo Persico — toccando tappe fondamentali come Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi — per garantire nuove rotte di approvvigionamento e proteggere famiglie e imprese dal rincaro dei prezzi, assistiamo con rammarico all’ennesimo spettacolo di un’opposizione”, dichiara Deidda.

“Le opposizioni, se ne sono capaci, escano dalla retorica del “no a tutto” e offrano soluzioni reali invece di limitarsi a un gossip politico che non scalda le case degli italiani né alimenta le nostre fabbriche”.

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