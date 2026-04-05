Sassari, maltrattamenti ai genitori per avere denaro: 30enne finisce in manette

Una lite familiare culminata in un paradosso processuale ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni nella giornata di venerdì 3 aprile. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un’abitazione cittadina a seguito di una segnalazione per un violento scontro domestico, curiosamente inoltrata alle forze dell’ordine dallo stesso aggressore dopo aver colpito il genitore.

Secondo le ricostruzioni fornite dai genitori agli inquirenti, l’episodio rappresenta solo l’ultimo tassello di un mosaico di vessazioni che durava da tempo. Il trentenne è accusato di aver sottoposto il padre e la madre a costanti pressioni psicologiche e richieste di denaro sempre più aggressive, somme che il giovane avrebbe impiegato sistematicamente per l’acquisto di bevande alcoliche. Durante l’ultimo alterco, l’uomo avrebbe colpito il padre con uno schiaffo prima di richiedere provocatoriamente l’intervento della Polizia.

Il profilo dell’indagato evidenzia una preoccupante tendenza alla recidiva: l’accusa di maltrattamenti in famiglia non costituisce infatti una novità, essendo l’uomo già stato coinvolto in passato in vicende di natura analoga. Questo precedente ha pesato in modo determinante sulla valutazione del magistrato. Nella mattinata di ieri, 4 aprile, la giudice ha convalidato l’arresto disponendo la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere, ritenendo elevato il rischio di reiterazione del reato e necessaria la tutela dell’incolumità dei genitori.

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