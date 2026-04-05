Incendio a Oristano, fiamme sul tetto di una palazzina: evacuate le famiglie

Momenti di forte apprensione si sono vissuti nella serata di ieri a Oristano, poco dopo le 22:00, per un incendio divampato in una palazzina di tre piani situata al civico 24 di via Beato Angelico, a breve distanza dall’incrocio con via Diaz. Le fiamme, originate da una canna fumaria, si sono levate alte sopra il tetto dell’edificio, risultando visibili persino dalla vicina piazza Cova, da dove alcuni giovani hanno lanciato l’allarme.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del comando provinciale ha permesso di gestire rapidamente una situazione potenzialmente critica. Gli occupanti di un appartamento sono stati fatti allontanare precauzionalmente dopo che la loro cucina era stata invasa da una densa coltre di fuliggine fuoriuscita dal caminetto acceso.

Per operare in sicurezza e raggiungere la sommità dell’edificio, i soccorritori hanno impiegato un’autoscala, procedendo alle operazioni di bonifica e verifica strutturale del tetto una volta che le fiamme si erano già naturalmente esaurite.

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