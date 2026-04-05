Mancata assegnazione sigla ufficiale targhe, Urpi: “Imprese ostaggio della burocrazia”

A distanza di oltre dieci mesi dalla sua formale istituzione, la Provincia del Medio Campidano si ritrova prigioniera di un paradosso normativo che ne impedisce la piena operatività. Il cuore del problema risiede nel mancato rilascio della sigla ufficiale per le targhe automobilistiche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un’omissione tecnica che sta di fatto congelando le procedure di aggiornamento presso la Motorizzazione Civile e il Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

L’assenza di questo codice identificativo sta generando ripercussioni pesantissime sul tessuto economico locale. Le aziende del territorio si scontrano quotidianamente con l’impossibilità di immatricolare nuovi mezzi di trasporto e incontrano ostacoli insormontabili nell’ottenimento delle licenze necessarie per l’autotrasporto, provocando un rallentamento forzato delle attività produttive. Il consigliere regionale Alberto Urpi ha sollevato il caso con estrema durezza, definendo la situazione come un ostaggio di una burocrazia inaccettabile che penalizza chi ha deciso di investire nell’area.

Secondo quanto denunciato da Urpi, la gravità del ritardo sta spingendo alcune realtà imprenditoriali a una scelta drastica: il trasferimento delle sedi legali in altre province per poter continuare a operare regolarmente. Questo esodo forzato si traduce in una perdita di competitività per il Medio Campidano e mette a rischio numerosi posti di lavoro. Il consigliere ha indirizzato un appello urgente al Ministro delle Infrastrutture, chiedendo un intervento politico risolutivo che ponga fine all’inerzia degli uffici romani.

Le dichiarazioni di Alberto Urpi non lasciano spazio a interpretazioni: “La Provincia del Medio Campidano è stata istituita il 1° giugno 2025. Da allora imprenditori e operatori economici hanno investito, creduto nel territorio e programmato il futuro. Oggi però si trovano ostaggio di una burocrazia inaccettabile e di un disinteresse generale”. Il consigliere incalza il Governo sottolineando che ogni giornata di stallo rappresenta un danno economico tangibile e che, per cittadini e imprese, la pazienza è ormai giunta al limite.

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