Cagliari, Esposito: “Per salvarci serve di più, chiediamo scusa ai tifosi”

"Non vogliamo essere risucchiati, già dalla prossima bisognerà dare di più perché sin qui non è bastato", aggiunge l'attaccante rossoblù

Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, ha parlato a margine della sconfitta per 2-1 in casa del Sassuolo. I neroverdi hanno ribaltato nella ripresa il vantaggio rossoblù firmato proprio da Esposito su calcio di rigore.

“Prima di tutto chiediamo scusa ai tifosi, torniamo a casa con una brutta sconfitta nonostante un buon primo temo. Abbiamo addosso un dispiacere enorme, in primis per la nostra gente che fa sacrifici enormi per spingerci in casa come in trasferta, sappiamo quanto sia complicato per i sardi e i tifosi del Cagliari seguire la propria squadra e quindi dobbiamo reagire, occorre essere più compatti e squadra. Per salvarci serve di più”, dichiara l’attaccante.

“È un momento difficile, dobbiamo reagire perché non meritiamo di essere lì sotto. Non vogliamo essere risucchiati, già dalla prossima bisognerà dare di più perché sin qui non è bastato. Non cerchiamo alibi, conosciamo le nostre responsabilità, chiediamo scusa ai nostri tifosi e ripartiamo con ancora più voglia”.

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