Pasqua sicura a Cagliari, controlli serrati sulle strade tra denunce e incidenti

Un imponente piano di controlli è stato attivato a Cagliari e in tutta la provincia in vista delle festività pasquali. I Carabinieri del Comando Provinciale, con il supporto delle Compagnie territoriali, hanno avviato dalla serata di ieri un dispositivo straordinario per garantire la sicurezza pubblica, destinato a proseguire senza interruzioni fino a Pasquetta.

L’obiettivo è duplice: da un lato prevenire gli incidenti stradali, in particolare quelli legati alla movida del fine settimana, dall’altro contrastare fenomeni di criminalità diffusa e monitorare il traffico sulle principali arterie, particolarmente intenso in questi giorni.

Oltre 160 persone identificate e numerosi veicoli controllati tra il capoluogo e l’hinterland. Nel corso delle verifiche, un minorenne di Monserrato è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di hashish. A Selargius, invece, un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: nascondeva una taglierina lunga 24 centimetri. Sempre nello stesso comune, un autotrasportatore è stato fermato alla guida di uno scooter senza patente, violazione reiterata che ha comportato la denuncia e il sequestro del mezzo.

Controlli serrati anche nel Sulcis. A Narcao, un giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte al limite consentito. A Carbonia, un altro automobilista, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso senza patente, mentre a San Basilio un operaio è stato segnalato per uso personale di stupefacenti con contestuale ritiro del documento di guida.

L’attività delle pattuglie si è rivelata cruciale anche nella gestione di due gravi incidenti stradali. A Guspini, un giovane ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo: positivo all’alcoltest, è stato denunciato con patente ritirata e veicolo sequestrato. Più articolata la dinamica dell’incidente avvenuto a Furtei, dove due auto si sono scontrate dopo un’immissione irregolare in carreggiata. I feriti, soccorsi dal personale sanitario, non risultano in pericolo di vita.

Un dispositivo capillare e continuo, dunque, per presidiare il territorio e garantire maggiore sicurezza durante uno dei periodi più delicati dell’anno sul fronte della mobilità e dell’ordine pubblico.

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