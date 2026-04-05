Serie A, perde la Cremonese: Cagliari ancora a +3 dal terzultimo posto

Il Bologna batte 2-1 la Cremonese e aiuta il Cagliari nella corsa salvezza: decisivo lo scontro diretto di sabato

Il Bologna conquista tre punti preziosi battendo 2-1 la Cremonese allo Zini nel match pasquale valido per la 31ª giornata di Serie A. Un risultato che ha riflessi diretti anche sulla corsa salvezza del Cagliari, che mantiene così tre punti di vantaggio proprio sui lombardi.

La gara si mette subito in discesa per gli emiliani, capaci di sbloccare il risultato dopo appena tre minuti con Joao Mario, autore di una conclusione potente e precisa. Il Bologna continua a spingere e al 16’ trova anche il raddoppio grazie a Rowe, servito ancora una volta da Miranda, protagonista con due assist.

La formazione emiliana gestisce il match con autorità, sfiorando anche il terzo gol con Moro, che colpisce la traversa su calcio piazzato. Dall’altra parte, Ravaglia si oppone con decisione alle conclusioni avversarie, mantenendo il vantaggio fino alle battute finali.

Nel recupero, però, la Cremonese accorcia le distanze: fallo su Floriani Mussolini e calcio di rigore trasformato da Bonazzoli per il definitivo 2-1. Il finale è nervoso, con le espulsioni del grigiorosso Maleh per condotta violenta, dunque assenza pesante per la gara contro il Cagliari, e Ferguson del Bologna per doppia ammonizione.

Con questo risultato, il Bologna sale all’ottavo posto, mentre la Cremonese resta in piena zona retrocessione a quota 27 punti, gli stessi del Lecce, che ha però una gara in meno e giocherà contro l’Atalanta. Il Cagliari mantiene un margine di sicurezza di tre lunghezze, ma lo scontro diretto di sabato alla Unipol Domus si preannuncia fondamentale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it