San Teodoro, auto si ribalta sulla 125: due feriti

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Statale 125, nei pressi del territorio di San Teodoro, all’altezza del chilometro 289.
Intorno alle 19, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta sul posto dopo che un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla carreggiata.
A bordo del veicolo si trovavano due persone, rimaste incastrate nell’abitacolo e successivamente estratte dai soccorritori. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: entrambi hanno riportato solo ferite lievi.
I due occupanti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con un equipaggio della base di San Teodoro. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
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