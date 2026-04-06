Turista ferito nei boschi di Morgongiori: scatta il soccorso

Intervento di emergenza nella serata del 5 aprile nei boschi di Morgongiori, dove un turista austriaco di 26 anni è rimasto ferito durante un’escursione.

Intorno alle 19.40, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ales sono stati allertati per prestare soccorso a un escursionista di nazionalità austriaca, vittima di un infortunio lungo i sentieri dell’area boschiva. Il giovane sarebbe caduto da una parete che stava scalando a causa del distaccamento di un masso.

L’uomo ha riportato diverse fratture, rendendo necessario un intervento rapido e coordinato. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del fuoco, anche il personale sanitario del 118 e i volontari del Soccorso Alpino, impegnati nelle operazioni di assistenza e recupero.

L’uomo è stato quindi stabilizzato e issato su una barella, per poi essere trasportato in ospedale.

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