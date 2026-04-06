Pasqua solidale a San Gavino, Carabinieri vicini agli anziani

A San Gavino Monreale i Carabinieri portano auguri e doni agli anziani in casa di riposo: emozione e gratitudine tra gli ospiti

Un gesto semplice ma carico di significato ha segnato le festività pasquali a San Gavino Monreale, dove i Carabinieri hanno voluto dimostrare concretamente la propria vicinanza alla comunità, con un’attenzione particolare verso le persone più fragili.

Nella giornata del 5 aprile, il Comandante della Compagnia di Villacidro, insieme al Comandante della locale Stazione, ha fatto visita agli anziani ospiti di una casa di riposo del paese, portando auguri e piccoli doni in occasione della Pasqua.

L’incontro si è trasformato in un momento autentico di condivisione, andando oltre il valore simbolico del gesto istituzionale. I militari hanno trascorso del tempo con gli ospiti della struttura, ascoltando storie, scambiando sorrisi e offrendo un segno concreto di attenzione anche al personale sanitario, a cui sono state donate le tradizionali colombe pasquali.

Gli ospiti, che hanno accolto con entusiasmo la visita. Tra questi, una donna centenaria ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine, affermando: “Ci fate sentire meno soli”.

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