Olbia, auto in fiamme in un distributore: Vigili del fuoco evitano il peggio

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri a Olbia, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme all’interno di un distributore di carburante.
L’episodio si è verificato in via Vittorio Veneto, in un’area particolarmente sensibile proprio per la presenza di impianti di rifornimento. All’arrivo dei Vigili del fuoco del distaccamento locale, il veicolo risultava già interessato da un incendio nella parte anteriore.
Immediato l’intervento delle squadre, che hanno operato con rapidità per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme potessero estendersi alle strutture vicine o ad altri mezzi presenti nell’area. Contestualmente, è stata messa in sicurezza tutta la zona per prevenire ulteriori rischi.
Fortunatamente, non si registrano feriti né danni ad altre strutture, mentre restano in fase di accertamento le cause che hanno provocato l’incendio.
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