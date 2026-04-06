Notte di roghi nel Nuorese, distrutte due auto e un chiosco

Tre incendi nella notte tra Ilbono, Oliena e Lotzorai: in fiamme due auto e un chiosco sulla spiaggia di Riva Bianca

Notte impegnativa per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro, chiamati a intervenire in tre distinti incendi che hanno colpito il territorio nel giro di poche ore.

Il primo intervento è scattato intorno alle 2 a Lotzorai, sulla spiaggia di Riva Bianca, dove le fiamme hanno completamente distrutto un chiosco in fase di allestimento in vista della stagione estiva. I pompieri del distaccamento di Tortolì hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e avviare le prime verifiche sulle cause del rogo.

Pochi minuti dopo, alle 2.50, un’altra squadra è intervenuta a Oliena per l’incendio di un’autovettura. In questo caso non si esclude la matrice dolosa, ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Alle 3:00, infine, i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei sono stati chiamati a operare a Ilbono, dove un’altra auto è andata a fuoco. Anche per questo episodio resta aperta la possibilità di un’origine volontaria.

Al termine delle operazioni di spegnimento, sono state avviate le indagini di polizia giudiziaria per chiarire la natura degli incendi. Al momento, tuttavia, non sono stati individuati elementi decisivi per stabilire con certezza le cause dei roghi.

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