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Nebbia su Cagliari, voli deviati ad Alghero e ritardi

Nebbia sull’aeroporto di Cagliari-Elmas nelle prime ore della mattina: voli dirottati ad Alghero e ritardi per i passeggeri

Di
Redazione Cagliaripad
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Mattinata complicata per i collegamenti aerei da e per la Sardegna, dove la nebbia ha causato disagi e rallentamenti nelle operazioni di volo, in particolare presso lo scalo dell’Aeroporto di Cagliari-Elmas.

Le condizioni meteo avverse, con visibilità fortemente ridotta, hanno reso difficoltosi gli atterraggi, costringendo diversi voli in arrivo a cambiare destinazione e a essere dirottati verso l’Aeroporto di Alghero.

Tra i collegamenti interessati figurano numerose tratte nazionali ed europee, tra cui i voli provenienti da Milano Malpensa, Torino, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga. Alcuni voli, come quelli in arrivo da Roma Ciampino e Milano Linate, sono invece riusciti ad atterrare regolarmente a Cagliari.

Le ripercussioni per i passeggeri sono state immediate: chi era diretto nel capoluogo sardo è stato fatto sbarcare ad Alghero, con conseguenti trasferimenti via terra e inevitabili allungamenti dei tempi di viaggio. Disagi anche per chi doveva partire da Cagliari, con numerosi voli in ritardo in attesa dell’arrivo degli aeromobili dirottati.

A partire dalla tarda mattinata, la situazione ha iniziato gradualmente a migliorare. Dopo le 10, infatti, gli aerei atterrati ad Alghero sono ripartiti alla volta di Elmas, consentendo una progressiva ripresa della normale operatività.

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