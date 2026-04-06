Province Città Metropolitana Furto di una Vespa a Monserrato, arrestato un 53enne

Furto di una Vespa a Monserrato, arrestato un 53enne

Furto di una Vespa a Monserrato durante la Pasqua: arrestato un 53enne grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio

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Redazione Cagliaripad
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Nel corso delle festività pasquali non si è fermata l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, impegnati anche nella giornata di Pasqua e Pasquetta con un ampio dispiegamento di pattuglie su tutta la provincia.

Proprio durante uno di questi servizi, nella serata di ieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono intervenuti a Monserrato per un furto avvenuto all’interno di un’area residenziale. Secondo quanto ricostruito, un 53enne già noto alle Forze di Polizia, si è introdotto nel cortile di un condominio riuscendo a impossessarsi di una Vespa parcheggiata.

Determinante per l’esito dell’operazione è stato l’intervento di un carabiniere fuori servizio, che ha assistito alla scena e ha immediatamente bloccato il sospettato, impedendone la fuga. Poco dopo è arrivata una pattuglia della Radiomobile che ha preso in consegna l’uomo.

Il mezzo rubato è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il 53enne è stato dichiarato in stato di arresto con l’accusa di furto aggravato. Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, previsto per la giornata successiva su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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