Massama, incidente col trattore: grave un uomo

Grave incidente in tarda mattinata a Massama, dove un uomo di circa 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo un incidente con il suo trattore. L’accaduto si è verificato intorno a mezzogiorno, in circostanze che sono ancora in fase di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 60enne sarebbe stato sbalzato dal mezzo agricolo, finendo successivamente schiacciato tra il trattore e un albero. L’impatto ha provocato traumi multipli, rendendo immediato l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima di predisporre il trasferimento urgente in ospedale. Considerata la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto al Brotzu.

L’uomo è stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni risultano gravi.

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