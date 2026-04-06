Sassari, a fuoco un rifugio per senza fissa dimora

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata a Sassari, interessando un edificio di due piani situato tra Vicolo Viola e Via Mercato. L’allarme è scattato intorno alle 23.15, quando una squadra della centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta prontamente per domare le fiamme.

L’intervento dei pompieri ha permesso di contenere il rogo, evitando che si propagasse all’intera struttura. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area si sono concluse con successo, limitando i danni al solo locale situato al piano terra.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’ambiente colpito dalle fiamme sarebbe stato utilizzato da persone senza fissa dimora. Nonostante il potenziale pericolo, non si registrano feriti né intossicati.

I danni materiali risultano contenuti e riguardano principalmente un letto presente all’interno del locale. Le cause dell’incendio, stando alle prime valutazioni, sarebbero riconducibili a un evento di natura accidentale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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