Nuoro, caos a Pasquetta: decine di pneumatici distrutti, ma mistero sulle cause

Decine di auto in panne tra Lula e la 389: dalle ispezioni la causa sembrerebbe una crepa sull'asfalto, ma molti automobilisti sono certi dei chiodi

Una Pasquetta da dimenticare per decine di automobilisti nel Nuorese, rimasti bloccati lungo la strada a causa di improvvise forature degli pneumatici. I disagi si sono verificati lungo la strada che dal bivio di Lula conduce a Nuoro, estendendosi poi alla statale 129 e alla statale 389 in direzione Lanusei.

Il caos è iniziato a metà mattina, quando numerosi conducenti, partiti per una tradizionale gita fuori porta, sono stati costretti a fermarsi nelle piazzole di sosta in attesa dei soccorsi. Le circostanze hanno fatto subito ipotizzare la presenza di chiodi sull’asfalto.

Le segnalazioni hanno rapidamente intasato il centralino della Polizia Stradale, mentre la fila di veicoli fermi lungo la strada continuava ad aumentare. Le forze dell’ordine, insieme ai Carabinieri, hanno avviato accertamenti per verificare se si trattasse della perdita accidentale di un carico oppure di un gesto doloso.

In un primo momento, l’ipotesi più accreditata sembrava quella di una azione intenzionale, anche per via della diffusione dei casi su più tratti stradali. Tuttavia, i controlli effettuati sul posto non hanno trovato riscontro sulla presenza di chiodi o altri oggetti pericolosi sulla carreggiata. Eppure molti degli automobilisti coinvolti dichiarano, anche attraverso i social, di aver rinvenuto chiodi nelle proprie gomme.

L’altra possibile causa dei disagi è quindi emersa poco dopo: nei pressi del bivio di Lula è stata individuata una profonda crepa sull’asfalto, caratterizzata da bordi taglienti in grado di danneggiare gravemente gli pneumatici dei veicoli in transito.

Le autorità hanno quindi disposto la chiusura temporanea della strada per consentire un intervento di ripristino. Una volta completati i lavori e riaperta la circolazione, la situazione è tornata alla normalità e non si sono più registrati episodi simili.

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