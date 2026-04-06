Seui, donna scomparsa: scattano le ricerche per Rita Porcu

È scattata la macchina delle ricerche a Seui per la scomparsa di Rita Porcu, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata odierna. La sua improvvisa assenza ha immediatamente preoccupato i familiari, che hanno dato l’allarme alle autorità.

Secondo quanto ricostruito, il marito al risveglio non avrebbe trovato la donna in casa. L’allontanamento sarebbe avvenuto intorno alle 8 del mattino. Le ricerche sono partite tempestivamente e vedono impegnati i Carabinieri, la Forestale e i volontari della Protezione civile, che stanno perlustrando l’area nel tentativo di individuare tracce utili.

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