Golfo Aranci, donna infortunata e soccorsa a Cala Moresca

Intervento di soccorso nel territorio di Golfo Aranci, dove i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono stati chiamati a operare presso la spiaggia di Cala Moresca per assistere una donna rimasta infortunata.

Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle difficoltà logistiche dell’area. Una volta raggiunta la donna, i soccorritori hanno provveduto a immobilizzarla su una barella per garantire un trasporto in sicurezza.

L’ambulanza, infatti, non è riuscita a raggiungere direttamente il punto dell’intervento a causa delle condizioni della strada, risultata dissestata e impraticabile per i mezzi di soccorso. Per questo motivo, i Vigili del fuoco hanno trasportato a mano la donna fino al punto in cui era possibile affidarla al personale sanitario.

Sul posto erano presenti anche i sanitari del servizio di emergenza e la Polizia Locale di Golfo Aranci, intervenuta per gestire la situazione e garantire il corretto svolgimento delle operazioni. La donna è stata quindi presa in carico dal personale medico per le cure del caso.

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