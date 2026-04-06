Incidente mortale a Valledoria, perde la vita un motociclista

Tragedia nel pomeriggio lungo la strada provinciale 133, nei pressi di Valledoria, dove un motociclista di 51 anni ha perso la vita in seguito a un incidente.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento, finendo rovinosamente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato estremamente violento, causando gravi lesioni.

Il centauro all’arrivo dei soccorritori si trovava già in arresto cardiaco. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, supportato anche dall’elisoccorso, nel tentativo di rianimarlo. Nonostante gli sforzi messi in campo, ogni tentativo si è rivelato vano e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno gestito le operazioni di soccorso e avviato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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