Seui, ritrovata viva la 73enne scomparsa: era in un casolare abbandonato

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della donna di 73 anni scomparsa nelle prime ore del mattino a Seui. Le ricerche di Rita Porcu, attivate nel tardo pomeriggio su disposizione della Prefettura di Nuoro, hanno visto un imponente dispiegamento di forze coordinate sul territorio.

Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro ha mobilitato diversi nuclei operativi, tra cui la squadra 8A del distaccamento di Lanusei, unità specializzate Tas (Topografia Applicata al Soccorso), operatori Sapr e squadre cinofile, sotto il coordinamento della sala operativa provinciale.

Determinante si è rivelato l’intervento della squadra di Lanusei, che ha avviato fin da subito ricerche mirate concentrandosi sull’area circostante l’abitazione della donna. Dopo un’attenta perlustrazione, la 73enne è stata individuata all’interno di un casolare abbandonato, in condizioni critiche.

La donna è stata trovata in uno stato iniziale di non coscienza, ma ancora in vita. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di affidarla rapidamente alle cure del personale sanitario, che ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Lanusei. Un intervento che si è rivelato decisivo per salvarle la vita, evitando conseguenze ben più gravi.

Le operazioni di ricerca sono state coordinate sul posto dai carabinieri di Isili, con il coinvolgimento e la collaborazione di più enti impegnati nelle attività di soccorso.

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