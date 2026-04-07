Paura a Oristano nella notte, auto sbanda e finisce sopra un cartello stradale

Un incidente stradale si è verificato intorno alla mezzanotte di ieri all’ingresso di Oristano, interessando il trafficato viale Repubblica. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, un’autovettura ha improvvisamente sbandato mentre percorreva il tratto stradale in prossimità della piscina comunale, terminando la propria corsa con un violento impatto contro la segnaletica verticale.

L’urto ha causato danni significativi sia alla parte anteriore del veicolo che alla struttura del cartello stradale abbattuto, ma fortunatamente non si sono registrate conseguenze fisiche per le persone a bordo. Gli occupanti del mezzo sono usciti illesi dall’abitacolo, nonostante la dinamica dello schianto avesse inizialmente fatto temere il peggio.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e alla rimozione dei detriti pericolosi dalla carreggiata, e le forze dell’ordine per i rilievi di rito. La circolazione su viale Repubblica ha subito rallentamenti limitati al tempo necessario per le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it