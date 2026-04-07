Pneumatici forati sulla 131 Dcn, Anas esclude nesso con deterioramento stradale

Nonostante i tecnici di Anas abbiano smentito il nesso con il deterioramento stradale, lo stesso è stato ripristinato in vari punti

Un insolito picco di forature ha interessato nella mattinata di ieri diversi automobilisti in transito lungo la Strada Statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese”. Numerosi veicoli si sono ritrovati con gli pneumatici fuori uso in un breve lasso di tempo, facendo ipotizzare inizialmente la presenza di gravi dissesti o buche profonde sulla carreggiata. Tuttavia, la ricostruzione tecnica fornita da Anas nelle ore successive ha smentito con decisione questa correlazione diretta.

Il personale tecnico dell’ente gestore, intervenuto tempestivamente per i rilievi, ha individuato soltanto alcune lievi imperfezioni sul piano viabile. Secondo gli esperti, tali anomalie superficiali, per dimensioni e caratteristiche fisiche, non sono state ritenute compatibili con la tipologia di danni e la diffusione dei guasti segnalati dagli utenti. Anas ha precisato che attribuire la responsabilità delle forature a queste piccole irregolarità rappresenterebbe una semplificazione priva di riscontri oggettivi e non supportata da evidenze tecniche.

Nonostante l’esclusione di un nesso causale, Anas ha scelto la linea della massima prevenzione. Per garantire la totale sicurezza degli automobilisti e prevenire ulteriori disagi, gli operai sono intervenuti con immediatezza effettuando il ripristino del manto stradale. L’intervento di manutenzione ha riportato il tratto della SS 131 DCN alle condizioni di piena regolarità, eliminando anche quelle minime difformità riscontrate durante le ispezioni.

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