Cheremule contro lo spopolamento: locale gratis e zero tasse per aprire un alimentari

Nel piccolo centro di Cheremule, appena 380 abitanti nel Sassarese, la mancanza di un negozio di alimentari è diventata un’emergenza non solo economica, ma soprattutto sociale. La necessità di spostarsi nei comuni limitrofi per i beni di prima necessità sta alimentando il senso di isolamento della comunità. Per invertire questa rotta, l’amministrazione comunale ha deciso di scendere in campo con un’iniziativa esplorativa volta a individuare operatori economici interessati a gestire un nuovo punto vendita nel cuore del paese.

Per abbattere le barriere all’ingresso, il Comune mette sul piatto condizioni estremamente vantaggiose. L’attività potrà insediarsi in una porzione di un immobile di proprietà comunale, precedentemente utilizzato come macelleria e già ritenuto idoneo. Il pacchetto di incentivi prevede la concessione gratuita dei locali per i primi tre anni, seguita da un canone agevolato, l’esenzione totale dai tributi comunali per il primo triennio e un affiancamento amministrativo costante durante la fase di startup.

L’attuale fase di manifestazione d’interesse non costituisce un vincolo contrattuale, ma serve a tastare il terreno prima della pubblicazione del bando di locazione vero e proprio. L’obiettivo politico e civile è chiaro: trasformare un esercizio commerciale in un “presidio di comunità”, un luogo d’incontro fondamentale per contrastare l’erosione dei servizi di base nell’entroterra sardo e garantire dignità abitativa ai residenti, specialmente ai più anziani.

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