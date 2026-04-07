Cagliari, iniziato il ritiro in vista della Cremonese: squadra al centro sportivo

Il Cagliari ha ripreso ieri gli allenamenti a seguito della sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1. La squadra di mister Fabio Pisacane, complici i risultati delle dirette concorrenti, resta a +3 dalla zona rossa della classifica.
Al termine dell’allenamento nel lunedì di Pasquetta la squadra ha iniziato il ritiro al centro sportivo di Assemini che porterà alla delicatissima sfida di sabato contro la Cremonese di Giampaolo (attualmente al terz’ultimo posto); sfida delicatissima che inciderà notevolmente sull’esito finale del campionato.
I rossoblù torneranno in campo questa mattina per una nuova sessione di allenamento con la speranza di recuperare qualche giocatore dell’infermeria e presentarsi alla sfida di sabato con più effettivi possibili a disposizione, in una gara che segnerà il cammino in Serie A.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it