Lunghe code e traffico in tilt per diverse ore verso viale Poetto, spiaggia presa d'assalto; picchi di 25° e primi tuffi della stagione 2026

Cagliari, ombrelloni e sole caratterizzano la Pasquetta: primo assaggio d’estate

Il lunedì di Pasquetta nel capoluogo isolano è stato il primo vero assaggio estivo del 2026. Temperature che hanno toccato picchi di 25° nelle ore più calde, cielo limpido e sereno con il sole a fare da protagonista.

Tantissime famiglie e giovani si sono immediatamente riversati nella spiaggia del Poetto sfoggiando ombrelloni, sdraio e costumi per il primo assaggio di calore estivo.

Traffico in tilt per diverse ore con lunghe code per raggiungere viale Poetto invasa da tantissime persone a caccia dei primi veri raggi di sole; c’è chi non ha voluto rinunciare anche al primo bagno della stagione, chi invece ha preferito godersi una passeggiata in riva al mare. Dopo le lunghissime giornate piovose si preannuncia una stagione intensa per chi vorrà fare il pieno di melatonina e rilassarsi in spiaggia.

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