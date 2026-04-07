Incidente stradale sulla SS 196 fra Gonnosfanadiga e Villacidro. Un ferito in condizioni critiche trasportato in elisoccorso

Incidente tra Gonnosfanadiga e Villacidro, automobilista in gravi condizioni

Un gravissimo sinistro stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 8:30, lungo la Strada Statale 196, nel tratto che collega i centri di Gonnosfanadiga e Villacidro. La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio delle autorità, ma le prime informazioni giunte dal luogo dell’incidente delineano un quadro clinico estremamente preoccupante per uno dei conducenti coinvolti.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente via terra, ma la gravità dei traumi riportati da un automobilista ha richiesto l’invio immediato dell’elisoccorso di Areus.

Il velivolo è atterrato nei pressi della carreggiata per prestare le prime cure e disporre il trasferimento d’urgenza verso l’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

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