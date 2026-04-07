Incendio a Dolianova, auto in fiamme nella notte: nessuna persona coinvolta

Un incendio ha distrutto un’autovettura nella tarda serata di ieri nel territorio comunale di Dolianova. L’allarme è scattato poco dopo le 22:00, quando alcune segnalazioni hanno indicato un veicolo avvolto dalle fiamme in sosta lungo la Strada Comunale Funtana Pirastu, nelle immediate vicinanze del cimitero cittadino.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Gli operatori hanno provveduto a domare il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi alla vegetazione circostante o ad altre strutture.

Una volta spento l’incendio, i tecnici del 115 hanno messo in sicurezza l’intera area interessata e hanno avviato i primi rilievi per stabilire le probabili cause dell’evento. Al momento non si esclude alcuna pista, dalla natura accidentale al gesto doloso. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o feriti.

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