Sassari, furto con spaccata alla vetrina di una Parafarmacia: indagini in corso

Un nuovo episodio di microcriminalità ha colpito il centro di Sassari, alimentando il dibattito sulla sicurezza urbana nel cuore della città. Nel mirino dei malviventi è finita questa volta la Parafarmacia Piga, situata in una posizione strategica tra via Brigata Sassari e l’emiciclo Garibaldi. Gli autori del gesto hanno agito con estrema irruenza, mandando in frantumi la vetrina d’ingresso dell’attività utilizzando un grosso mattone come ariete.

Una volta creato il varco nel vetro, gli ignoti si sono introdotti all’interno del locale puntando direttamente verso l’area della cassa. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l’entità del bottino: non è ancora stato confermato se i responsabili siano riusciti a asportare somme di denaro contante o altri beni di valore presenti nell’esercizio.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato. Una pattuglia delle Volanti si è occupata dei rilievi scientifici e della raccolta di elementi utili, come eventuali tracce biologiche o filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, per tentare di identificare i colpevoli. Questo furto con spaccata rappresenta l’ennesimo tassello di una preoccupante scia di reati analoghi che sta generando un forte senso di insicurezza tra i residenti e gli operatori economici del centro sassarese.

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