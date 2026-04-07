Cagliari, controlli carabinieri nel weekend pasquale: scattano alcune denunce

Si è concluso con un bilancio di sostanziale regolarità il dispositivo di sicurezza messo in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari in occasione delle festività pasquali. Nonostante l’elevata affluenza di turisti e le numerose gite fuori porta, le celebrazioni si sono svolte senza criticità rilevanti, grazie a una presenza costante dei militari sulle principali arterie stradali e nei punti di maggiore aggregazione sociale.

L’attività di prevenzione, che ha visto l’impiego di centinaia di uomini, ha puntato a contrastare le condotte di guida pericolose e la microcriminalità. Soltanto nella giornata di lunedì, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari hanno identificato 166 persone e controllato 73 veicoli. Gli accertamenti hanno portato al deferimento in stato di libertà di diversi soggetti: un giovane cagliaritano di 25 anni e un uomo di 63 anni di Sarroch sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, dopo che l’alcoltest ha rivelato tassi superiori ai limiti di legge. Ad Assemini, invece, un sessantasettenne originario di Iglesias è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici.

Il monitoraggio del territorio ha permesso di individuare anche illeciti relativi al porto di armi e alla detenzione di stupefacenti. A Quartu Sant’Elena, un trentacinquenne è stato trovato in possesso di due coltelli a serramanico e dosi di cocaina, mentre a Elmas un uomo di 39 anni, residente a Sestu, circolava senza patente portando con sé un coltello di tipo “pattadese”.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri hanno segnalato alla Prefettura sei persone per uso personale di hashish. Tra i casi rilevati nel capoluogo spicca quello di un ventunenne straniero, trovato in possesso non solo di sostanze illecite ma anche di farmaci psicotropi detenuti senza la necessaria prescrizione medica.

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